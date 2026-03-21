Verona mangia un cornetto prima di salire in macchina 51enne muore soffocato davanti ai familiari

A Verona, un uomo di 51 anni è morto a causa di un soffocamento subito dopo aver mangiato un cornetto. Era con la sorella e il cognato, e il personale di una farmacia ha intervenuto per soccorrerlo, ma non è stato possibile salvarlo. La vicenda si è verificata poco prima di salire in macchina.

Un 51enne è deceduto per soffocamento dopo aver mangiato un cornetto. L'uomo era in compagnia della sorella e del cognato ed è stato soccorso dal personale di una farmacia, ma per lui non vi è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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