Sport e cultura insieme | LBA e Museo Egizio in sulla Frecciarossa per la Final Eight 2026

La Final Eight 2026 di basket si avvicina, e questa volta si fa notare per un modo diverso di promuoverla. LBA e Museo Egizio di Torino hanno deciso di unire le forze e portare sport e cultura sulla Frecciarossa. I tifosi che viaggiano verso l’evento potranno scoprire alcune delle meraviglie dell’antico Egitto proprio a bordo del treno. È una collaborazione che porta in viaggio un po’ di storia e passione, senza perdere di vista l’importanza della pallacanestro.

partnership tra lba e museo egizio di torino per una vetrina non convenzionale della Frecciarossa Final Eight 2026. La collaborazione intreccia sport e patrimonio culturale offrendo una cornice scenografica dove protagonisti e luoghi raccontano l’evento con una chiave visiva inedita, pensata per ampliare lo spettacolo dentro e fuori dal campo. La collaborazione prevede che, per ciascuna delle otto squadre partecipanti, venga valorizzato un giocatore protagonista di uno shooting fotografico di grande impatto. Gli scatti si svolgeranno all’interno della Galleria dei Re, concessa eccezionalmente in esclusiva per la Final Eight e realizzati al di fuori dell’orario di visita, offrendo un contesto storico e architettonico di rilievo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

