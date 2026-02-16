Onde note tra i Faraoni | il Museo Egizio di Torino si trasforma in palcoscenico con i concerti gratuiti

Il Museo Egizio di Torino ha deciso di utilizzare la Galleria dei Re come palco per i concerti gratuiti, portando musica live tra le statue dei faraoni. La scelta nasce dall’esigenza di riqualificare gli spazi e coinvolgere il pubblico in un modo nuovo. Ogni prima domenica del mese, i visitatori possono ascoltare performance musicali in un ambiente unico, creando un ponte tra passato e presente. La rassegna “Onde” propone dodici eventi che uniscono archeologia e musica, trasformando il museo in un vero e proprio teatro all’aperto.

La maestosa Galleria dei Re del Museo Egizio si riconferma l'anima vibrante della cultura torinese. Fino a dicembre, una domenica mattina al mese, lo spazio monumentale che ospita le statue dei faraoni accoglierà la rassegna "Onde": un ciclo di dodici concerti gratuiti che fondono archeologia e musica in un'esperienza sensoriale unica. L'iniziativa, consolidata dopo il successo della scorsa edizione, nasce da una sinergia d'eccellenza tra il Museo Egizio, l'Orchestra Filarmonica di Torino, il Conservatorio "Giuseppe Verdi" e la Fondazione Merz. Il Direttore del Museo, Christian Greco, definisce la rassegna come un "modello di collaborazione virtuosa".