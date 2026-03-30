Bcia l’eccellenza italiana si incontra con il mondo assegnati i premi ai ‘magnifici dieci’

Il Business Care International Award ha annunciato i riconoscimenti ai dieci protagonisti che si sono distinti per il loro contributo in ambito imprenditoriale e culturale. La cerimonia si è svolta in un contesto internazionale, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze italiane che operano nel mondo. In un periodo di tensioni geopolitiche, l’evento ha sottolineato l’importanza di valorizzare il lavoro e i risultati italiani all’estero.