Bcia l’eccellenza italiana si incontra con il mondo assegnati i premi ai ‘magnifici dieci’
Il Business Care International Award ha annunciato i riconoscimenti ai dieci protagonisti che si sono distinti per il loro contributo in ambito imprenditoriale e culturale. La cerimonia si è svolta in un contesto internazionale, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze italiane che operano nel mondo. In un periodo di tensioni geopolitiche, l’evento ha sottolineato l’importanza di valorizzare il lavoro e i risultati italiani all’estero.
(Adnkronos) – In un momento segnato da crescenti tensioni geopolitiche e da una rinnovata necessità di dialogo tra i popoli, il Business care international award sceglie di celebrare chi genera valore condiviso e porta nel mondo il meglio di ciò che l'Italia sa esprimere. La cerimonia di premiazione si è svolta alla Sala della Regina. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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