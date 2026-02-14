Modenantiquaria assegnati i premi Malpighi e Milano Palace Hotel per pittura e arti decorative

I premi Malpighi e Milano Palace Hotel sono stati consegnati ieri sera a Modena durante la fiera Modenantiquaria, che ha visto protagonisti artisti e appassionati di pittura e arti decorative. La cerimonia si è svolta nella Sala di Rappresentanza del Comune, alla presenza del Sindaco Massimo Mezzetti e del Segretario Generale di Confcommercio Modena, Alberto Crepaldi. Tra i riconoscimenti, alcuni premi sono stati assegnati a artisti emergenti e collezionisti, rendendo la serata un momento di grande fermento culturale.

La cerimonia in Comune: i riconoscimenti alle Gallerie Fondantico e Piva & C. per la "Flagellazione di Cristo" e "Slitta da parat" Si sono svolte nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, alla presenza del Sindaco Massimo Mezzetti e del Segretario Generale di Confcommercio Modena Alberto Crepaldi, le premiazioni di Modenantiquaria, manifestazione organizzata da Marte S.r.l, società di Confcommercio Modena. Il Premio della Pittura "Malpighi" è stato assegnato alla Galleria Fondantico di Tiziana Sassoli per La Flagellazione di Cristo di Domenico Maria Canuti (Bologna, 1626–1684).🔗 Leggi su Modenatoday.it San Mauro Castelverde, assegnati i premi del concorso nazionale di arti pittoriche e grafiche Lo scorso 15 gennaio, nell’aula consiliare di San Mauro Castelverde, si è tenuta la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio nazionale di arti pittoriche e grafiche, dedicato a Don Vincenzo Greco. Gotham Awards | Assegnati i premi dell’edizione 2025 Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Modenantiquaria, Modena capitale dell’arte e dell’antiquariato; Modenantiquaria apre i cancelli ed è già record; Al via Modenantiquaria, Mostra di Alto Antiquariato; Modenantiquaria inaugura la XXXIX edizione: grande successo per il weekend di apertura. Modenantiquaria al via, tra i pezzi più importanti in mostra anche un Guercino in arrivo da BolognaDal 7 al 15 febbraio Modena torna a essere capitale dell’alto antiquariato con Modenantiquaria, la più prestigiosa ed autorevole rassegna annuale di alto antiquariato giunta quest’anno alla trentanove ... corrieredibologna.corriere.it Modenantiquaria apre i cancelli ed è già recordModenantiquaria, la più prestigiosa e autorevole rassegna annuale di alto antiquariato, ha aperto i cancelli e si conferma un ... msn.com Siamo felici di annunciare che Taste Alto Piemonte tornerà a Milano, il 9 Marzo al The Westin Palace, Milan . Ti aspettiamo per scoprire le aziende vitivinicole che promuoveranno le ultime annate delle 10 denominazioni dell’Alto Piemonte: Boca DOC, Bra facebook