Si è conclusa oggi al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione di Premio Film Impresa, l’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema che, nel corso di tre giornate, ha riunito imprese, istituzioni, autori e professionisti dell’audiovisivo per premiare le produzioni video migliori delle imprese (dai cortometraggi ai documentari creati dalle aziende per comunicare i propri valori a fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori). Lidia Cudemo, Presidente della Sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo di Unindustria e project leader di UNI. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Premio Film Impresa 2026: assegnati i premi. Riconoscimenti a Castellitto, Pif e Tornatore

