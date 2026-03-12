‘I magnifici dieci’ incontro di letture e creatività per la giornata del Pi Greco

Sabato 14 alle 10.30 presso la biblioteca Casa Niccolini di Ferrara si svolgerà l’evento intitolato ‘I magnifici dieci’. L’iniziativa prevede letture e attività creative in occasione della giornata dedicata al Pi Greco. L’evento è rivolto al pubblico e coinvolge diverse modalità di intrattenimento legate alla matematica e alla cultura. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Sabato 14 (ore10.30), presso la biblioteca Casa Niccolini di Ferrara, si terrà l'appuntamento con ‘I magnifici dieci’, letture e creatività per la giornata del Pi Greco. Perché le cifre sono 10? Perché è proibito dividere per zero? E Pitagora, come spartiva con gli amici le sue tavolette di cioccolata? Sono alcune delle domande da cui prenderà il via l'incontro di sabato. Per bambini e ragazzi dai sei ai dodici anni ci saranno letture ad alta voce tratte da ‘I magnifici dieci’ e un laboratorio di manualità creativa, a cura dell'associazione ‘Fatabutega’. Il laboratorio sarà preceduto da una breve introduzione sulla matematica. Dopo l'osservazione di materiale dal vero, si risolveranno enigmi logici, rompicapo geometrici e matematici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

