La NBA, la FIBA e l’Eurolega hanno ripreso le trattative sul futuro del basket europeo. La situazione sembrava ormai definita con una possibile rottura tra la NBA e l’Eurolega, anche in vista del lancio di NBA Europe nel 2027. La discussione tra le parti riguarda vari aspetti legati alle competizioni continentali e alle modalità di collaborazione futura.

Sembrava ormai certa una rotta di collisione totale tra la NBA e l’Eurolega, in una situazione del basket di club nel Vecchio Continente destinata a risultare bollente con la partenza di NBA Europe prevista nel 2027. Pochi giorni fa, però, a margine delle conferenza stampa legata all’espansione della lega professionistica americana a Las Vegas e Seattle c’era stato un segnale da parte di Adam Silver, che era stato molto chiaro circa la possibilità di una collaborazione. Un fatto, questo, espresso anche dall’attuale CEO di Euroleague Basketball Chus Bueno. Ora, come ha svelato il portale Eurohoops, è previsto un incontro nel giro di pochi giorni tra Eurolega e NBA: l’idea è quella di unire le forze per un progetto comune, che possa evitare di dividere la pallacanestro continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: NBA, FIBA ed Eurolega tornano a negoziare il futuro continentale

Altri aggiornamenti su Basket NBA FIBA ed Eurolega tornano a...

Chus Bueno: il ponte tra NBA, FIBA ed EurolegaUna dinamica di sviluppo sul fronte cestistico europeo sta crescendo attorno a un possibile riassetto dei canali tra NBA, FIBA ed Eurolega.

Basket su Sky e NOW: settimana totale tra NBA, Serie A, Eurolega ed EuroCupDalla NBA prima dell’All Star Weekend al grande basket italiano ed europeo: Sky Sport e NOW propongono una settimana ricchissima di appuntamenti live...

Nba Europe, Petrucci: "Accordo Nba-Fiba, firma a giorni. Anche l'Inter è interessata, Milano e Roma realtà vere"Oggi il presidente della Fip Gianni Petrucci ha parlato al Giornale Radio Rai, del progetto Nba Europe, confermando che Milan e Inter "sulla carta...