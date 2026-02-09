Basket su Sky e NOW | settimana totale tra NBA Serie A Eurolega ed EuroCup

Questa settimana il basket si accende su Sky Sport e NOW. Dalla NBA, con le ultime partite prima dell’All Star Weekend, ai campionati italiani ed europei, il palinsesto è pieno di partite in diretta e in esclusiva. Gli appassionati possono seguire le sfide più importanti di Eurolega, EuroCup e Serie A, con aggiornamenti costanti e tanti appuntamenti live.

Dalla NBA prima dell’All Star Weekend al grande basket italiano ed europeo: Sky Sport e NOW propongono una settimana ricchissima di appuntamenti live e in esclusiva. È una settimana di basket a 360 gradi quella proposta da Sky Sport e NOW, con un palinsesto che attraversa oceani e competizioni: NBA, Serie A Unipol, Eurolega ed EuroCup, senza soluzione di continuità. Un’offerta ampia, strutturata e pensata per accompagnare ogni fascia oraria, dalla notte americana al prime time europeo. Prima della pausa per l’All Star Weekend, la NBA 20252026 si concede tre appuntamenti di regular season da non perdere, tutti in diretta nella Casa del Basket.🔗 Leggi su Sportface.it

Una settimana intensa di basket su Sky e NOW, con partite in diretta dalla NBA, Eurolega, EuroCup e Serie A Unipol.

UNFORGETTABLE Semifinal | Olympiacos - AS Monaco | EUROLEAGUE CLASSIC GAMES 2024-25

