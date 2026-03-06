Nba Europe Petrucci | Accordo Nba-Fiba firma a giorni Anche l' Inter è interessata Milano e Roma realtà vere

Il presidente della Federazione ha annunciato che l’accordo tra Nba e Fiba sarà firmato a breve, con Milano e Roma come squadre coinvolte. Entrambe le città potranno mantenere le loro squadre nel campionato italiano, anche dopo aver ottenuto la sigla Nba. La Federazione ha inoltre comunicato che anche l’Inter si è mostrata interessata al progetto.

Oggi il presidente della Fip Gianni Petrucci ha parlato al Giornale Radio Rai, del progetto Nba Europe, confermando che Milan e Inter "sulla carta oggi sono due le realtà che si stanno manifestando. Sono realtà vere, non sono chiacchiere. Questo accordo Nba-Fiba in conferenza stampa è stato già sancito. Dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni di marzo. Garbajosa (presidente Fiba Europe, ndr), quando è venuto a Torino, ha confermato che l'accordo c'è. E porterà entusiasmo, due squadre come Roma e Milano che avranno la sigla Nba, ma continuando a giocare nel campionato italiano. Per cui io personalmente tifo per questa realtà. Chi è scettico rimanga scettico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

