Chus Bueno | il ponte tra NBA FIBA ed Eurolega

Chus Bueno, dirigente spagnolo, sta lavorando per creare un collegamento più stretto tra NBA, FIBA ed Eurolega, nel tentativo di migliorare la comunicazione e le collaborazioni tra le diverse organizzazioni.

Una dinamica di sviluppo sul fronte cestistico europeo sta crescendo attorno a un possibile riassetto dei canali tra NBA, FIBA ed Eurolega. Le dichiarazioni pubbliche indicano l’interesse a avviare un dialogo operativo e a valutare scenari di cooperazione che coinvolgano club, federazioni e investitori. Il contesto suggerisce un percorso graduale, volto a definire basi comuni e opportunità senza prendere decisioni definitive nel breve periodo. Mark Tatum, vice commissioner nba, ha segnalato Chus Bueno come figura di collegamento tra le parti per riaprire un canale strutturato con l’Eurolega. L’obiettivo dichiarato è organizzare incontri che conducano a un dialogo positivo tra nba, fiba e club; si punta a creare opportunità di collaborazione basate su una comunicazione regolare e su una visione condivisa.🔗 Leggi su Mondosport24.com

L'Eurolega ha ufficialmente nominato il nuovo amministratore delegato: si tratta di Chus Bueno.

La EuroLeague cambia leadership: Chus Bueno è il nuovo CEO.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: EuroLeague riparte con Chus Bueno: un CEO per il futuro del basket; RFI, Aldo Isi designato Commissario per il Ponte San Michele; Chus Bueno può essere il ponte per un accordo tra NBA e EuroLeague.

Chus Bueno può essere il «ponte» per un accordo tra NBA e EuroLeagueDa fine gennaio EuroLeague ha un nuovo CEO. Come analizzato nel nostro articolo, il cambio alla regia della massima competizione ECA era arrivato nella ottica di trovare un accordo con ... pianetabasket.com

L'Eurolega ha scelto il nuovo ad: è Chus Bueno, un ponte verso Nba EuropeI 13 club soci, tra cui l'Olimpia, all'unanimità hanno scelto il dirigente spagnolo che ha lavorato per dodici anni con la Nba. Prende il posto di Motiejunas, il mandato: Espansione in nuovi mercati ... msn.com

Cosa comporta la nomina di Chus Bueno a CEO per Eurolega Un'idea chiara ce l'ho, da tempo... #eurodevotion #devotion #EveryGameMatters #euroleaguebasketball #chusbueno - facebook.com facebook

Basketmercato: il Pana sogna Yabusele, Chus Bueno nuovo CEO di EuroLeague e il futuro di Pajola Siamo tornati con un nuovo episodio di basketmercato: il Panathinaikos su Yabusele, il nuovo CEO di EuroLegue e molto altro. backdoorpodcast.com/ba x.com