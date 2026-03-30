Bambino dal cuore bruciato parla la direttrice del Monaldi Anna Iervolino | Noi pronti a trattare

La direttrice dell'ospedale Monaldi ha dichiarato di essere disponibile a discutere con la famiglia di un bambino di 12 anni, che si trova in condizioni critiche a causa di un incendio. La stessa ha affermato che l’istituto è pronto a intraprendere un confronto per affrontare la situazione e trovare eventuali soluzioni. La famiglia del ragazzo ha chiesto chiarimenti sui fatti e sulle cure ricevute.