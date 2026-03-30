Bambino dal cuore bruciato parla la direttrice del Monaldi Anna Iervolino | Noi pronti a trattare
La direttrice dell'ospedale Monaldi ha dichiarato di essere disponibile a discutere con la famiglia di un bambino di 12 anni, che si trova in condizioni critiche a causa di un incendio. La stessa ha affermato che l’istituto è pronto a intraprendere un confronto per affrontare la situazione e trovare eventuali soluzioni. La famiglia del ragazzo ha chiesto chiarimenti sui fatti e sulle cure ricevute.
Si apre uno spiraglio di dialogo nella tragica vicenda di Domenico Caliendo, il piccolo deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto con un organo danneggiato dal ghiaccio secco. Per la prima volta, la direttrice generale dell’azienda ospedaliera, Anna Iervolino, ha parlato pubblicamente ai microfoni di Sky TG24, manifestando la piena volontà di incontrare i legali dei genitori del bambino e smentendo l’esistenza di una contrapposizione netta con la famiglia. Bambino dal cuore bruciato, parla la direttrice del Monaldi A che punto sono le indagini L'attesa per gli interrogatori del primario e della vice Bambino dal cuore... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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