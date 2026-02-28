Due dirigenti medici sono stati sospesi all’ospedale Monaldi di Napoli in relazione al caso del bambino con il cuore bruciato. La sospensione riguarda il procedimento legato al trapianto, mentre si indaga su altri due casi sospetti di interventi simili. La decisione è stata presa in seguito alle verifiche condotte sulle procedure e sulle responsabilità dei medici coinvolti.

Sospesi due dirigenti del Monaldi coinvolti nel caso del piccolo Domenico e intanto scattano gli accertamenti su altri due trapianti sospetti. L’azienda ospedaliera a cui fa capo l’ospedale napoletano ha annunciato la sospensione di due medici interessati dall’inchiesta sulla morte del bambino di due anni, mentre proseguono le indagini della procura di Napoli, che ha anche acceso i riflettori su due possibili casi analoghi avvenuti in precedenza. La sospensione di due dirigenti del Monaldi Le indagini sul trapianto a Napoli I possibili precedenti del caso del "cuore bruciato" La sospensione di due dirigenti del Monaldi L’azienda Ospedaliera... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino dal cuore bruciato, all'ospedale Monaldi sospesi due dirigenti medici: altri due casi sospetti

Trapianto di cuore per un bambino “bruciato” al Monaldi: sospesi due mediciLa Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla vicenda che riguarda un bambino di due anni e tre nesi sottoposto ad un trapianto di cuore lo...

Domenico Caliendo, l’Ospedale Monaldi: «Sospesi dal servizio due dirigenti medici coinvolti nel trapianto»«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due...

Una selezione di notizie su Bambino.

Temi più discussi: Bimbo trapiantato a Napoli, la storia del cuore bruciato; Il bambino dal cuore bruciato è morto. La madre: Una fondazione in sua memoria. Meloni: L'Italia intera si stringe nel dolore; Il bambino con il cuore bruciato non è trapiantabile: il verdetto del Comitato di esperti che spegne l’ultima speranza di mamma Patrizia; Il piccolo Domenico e quel cuore 'bruciato', le tappe della vicenda e le indagini.

Bambino dal cuore bruciato, l'avvocato della famiglia chiede la ricusazione di un perito: Manca imparzialitàL'avvocato della famiglia del bambino dal cuore bruciato ha chiesto la ricusazione di uno dei periti nominati dal Gip per l'incidente probatorio ... virgilio.it

Come sta il bimbo dal cuore bruciato: l’appello al Papa e un nuovo trapianto possibileIl bimbo di 2 anni, ricoverato dopo il trapianto del cuore bruciato, è ancora trapiantabile. L'Heart Team dell'ospedale Monaldi di Napoli dà il via libera. ildigitale.it

L'inchiesta sulla morte del bambino trapiantato al Monaldi. Sospesi due medici dell'ospedale napoletano mentre emergono nuovi dettagli sulle discussioni tra sanitari in sala operatoria durante l'impianto del cuore bruciato. - facebook.com facebook

L'inchiesta sulla morte del bambino trapiantato al Monaldi. Sospesi due medici dell'ospedale napoletano mentre emergono nuovi dettagli sulle discussioni tra sanitari in sala operatoria durante l'impianto del cuore bruciato x.com