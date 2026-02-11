Trapianto del cuore bruciato al Monaldi sospesa direttrice dopo due medici

L’ospedale Monaldi ha sospeso la direttrice del reparto di cardiochirurgia, dopo che tre medici si sono tirati indietro. La decisione arriva mentre si cerca di capire cosa sia successo durante il trapianto di cuore definito “bruciato”. L’ospedale spiega che i provvedimenti sono legati a questioni organizzative, ma la vicenda continua a fare discutere.

Terza sospensione dopo quella dei due medici, l'ospedale chiarisce: "Provvedimenti necessari ed esclusivamente legati a esigenze organizzative".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Monaldi Hospital Trapianto di cuore per un bambino “bruciato” al Monaldi: sospesi due medici La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda di un bambino di due anni e tre mesi che il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi. Ospedale Monaldi, sospesi due chirurghi dopo il caso del cuore “bruciato” per un trapianto pediatrico La direzione dell’ospedale Monaldi ha sospeso due chirurghi dopo il caso del cuore “bruciato” durante un trapianto pediatrico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Monaldi Hospital Argomenti discussi: Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco: salta trapianto a bambino di 2 anni; Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi; Il cuore danneggiato nel trasporto, il trapianto del bambino che salta. La disperazione di due mamme, a Bolzano e Napoli; Il trapianto e il giallo del cuore bruciato Sospesi due medici, aperte tre inchieste. Trapianto col cuore bruciato, parla la mamma del bimbo: L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracoloÈ in condizioni gravissime il bimbo a cui è stato impiantato un cuore rovinato da una errata conservazione; sulla vicenda sono state aperte tre inchieste ... fanpage.it Napoli, trapianto di cuore bruciato a un bimbo di 2 anni. Sospesi i chirurghi. Il dolore della madre: Rischia di morire in poche oreLa procura di Napoli ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto all’ospedale Monaldi dove l’organo, danneggiato dal contato col ghiaccio secco nel trasporto, sarebbe comunque stato impiantato nel petto ... quotidiano.net Trapianto di cuore fallito: acquisiti gli atti, a breve la nomina dei consulenti. Le indagini della Procura di Napoli. - facebook.com facebook Da Napoli una vicenda sconcertante. Un bimbo subisce il trapianto di un cuore danneggiato. Due medici sospesi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.