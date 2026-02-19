La mamma di un bambino con il cuore danneggiato ha detto: “Finché mio figlio respira, non lo lascerò”. La causa è il rifiuto di un nuovo trapianto, deciso dal comitato di esperti al Monaldi di Napoli. Il bambino ha già subito un primo intervento, ma il suo cuore è rimasto compromesso. I medici hanno concluso che un secondo trapianto sarebbe troppo rischioso. La madre ha aggiunto di voler restare al fianco del figlio, qualunque sia il futuro. La decisione ha suscitato molte reazioni tra i familiari e i medici.

Per la famiglia del bambino sono adesso le ore più difficili dopo che le speranze di poter fargli avere un cuore nuovo sono definitivamente tramontate. Mamma Patrizia sa che il suo bambino non ce la farà, perché glielo hanno spiegato i medici che lo hanno in cura. «Sta dimostrando grande coraggio e dignità», dice il suo avvocato, Francesco Petruzzi, sottolineando la forza di questa mamma che da quasi due mesi lotta per suo figlio e che adesso, al quotidiano La Repubblica, ribadisce che desidera che il suo bambino «venga ricordato e che tutto quello che è successo a lui non sia dimenticato, perché non si ripeta mai più». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Finché mio figlio respira, starò accanto a lui. Quello che è capitato a noi, non accada a nessun altro»: dopo il no a un nuovo trapianto, parla la mamma del bambino con il cuore bruciato

