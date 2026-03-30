B-2 abbattuto in Iran | la foto dei piloti catturati è un falso dell’IA

Su social media circolano immagini che mostrano il presunto relitto di un bombardiere americano B-2, accompagnate da una foto dei piloti catturati. Tuttavia, analisi recenti hanno dimostrato che l'immagine dei piloti è stata generata tramite intelligenza artificiale e non rappresenta persone reali. Non ci sono conferme ufficiali riguardo all'abbattimento del velivolo.

Sui social circolano diverse condivisioni che mostrano il presunto relitto di un bombardiere americano B-2 che sarebbe stato abbattuto dal regime dell’ Iran. La narrazione, legata alla crisi tra Washington e Teheran, sostiene anche la cattura dell’equipaggio. Tuttavia, si tratta di un contenuto creato con l’intelligenza artificiale, come dimostrano le tracce digitali lasciate da Google. Per chi ha fretta:. L’immagine in oggetto mostra un velivolo da guerra B-2 dell’aeronautica americana che sarebbe stato abbattuto dagli iraniani.. Si vedono anche i presunti membri dell’equipaggio agli arresti.. Non ci sono conferme nei canali autorevoli che confermino tale avvenimento. 🔗 Leggi su Open.online Aggiornamenti e notizie su B 2 abbattuto in Iran la foto dei... Soldati americani catturati in Iran? Il fact-check sulle foto della Delta ForceCircolano sui social alcune immagini che ritrarrebbero soldati americani della Delta Force catturati in Iran. «Colpito, incendiato e affondato», così gli Usa hanno abbattuto uno dei catamarani da guerra più avanzati dell'IranUna delle navi da guerra più insolite e tecnologicamente avanzate della flotta iraniana, la IRIS Shahid Sayyad Shirazi (FS313-03), colpita,... L’Iran avrebbe abbattuto un F-15E dell’U.S. Air ForceMercoledì, un cacciabombardiere F-15E impegnato nell’operazione “Epic Fury” sarebbe stato abbattuto dalla difesa aerea iraniana nella parte...