Soldati americani catturati in Iran? Il fact-check sulle foto della Delta Force

Sui social sono state condivise foto che mostrano soldati americani della Delta Force apparentemente catturati in Iran. Le immagini sono state diffuse online senza conferme ufficiali e stanno attirando l’attenzione di chi segue la vicenda militare. Non ci sono altre informazioni ufficiali sulla provenienza o sulla veridicità di queste foto.

Circolano sui social alcune immagini che ritrarrebbero soldati americani della Delta Force catturati in Iran. La narrazione parla di un’operazione militare fallita e di un duro messaggio inviato da Teheran a Washington. Ma cosa mostrano davvero questi scatti e perché stanno sollevando forti dubbi tra gli esperti di intelligence? Per chi ha fretta:. Diverse foto mostrerebbero dei soldati americani catturati in Iran.. Le foto mostrano diverse anomalie tipiche degli artefatti delle IA.. Il simbolo in basso a destra delle foto originali svela che sono state generate con Gemini, l’IA di Google.. Analisi. Nelle condivisioni in oggetto si legge la seguente didascalia: (Foto rappresentativa) Operazione Delta Force fallita! Molti soldati americani catturati dall’Iran, il messaggio di Teheran è che questo è l’Iran, non il Venezuela. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Grok e la strage in Iran: perché l’IA di Musk ha fallito il fact-check sulla scuola di MinabL’intelligenza artificiale di X, Grok, è diventata la principale fonte di disinformazione sul bombardamento della scuola di Minab, in Iran.

Questa foto non mostra tombe preparate per i soldati americani a TeheranUn post social afferma che l’Iran avrebbe preparato cinquemila tombe per i soldati americani alla periferia di Teheran.

Tutti gli aggiornamenti su Delta Force

Delta Force, chi sono i soldati invisibili degli Usa nelle crisi globaliDalle operazioni antiterrorismo ai raid contro obiettivi strategici, cosa sappiamo del reparto più segreto dell’esercito americano ... notizie.tiscali.it

Delta Force, cosa sono le unità speciali americane coinvolte nella cattura di MaduroAd aver catturato il presidente venezuelano Nicolas Maduro, come riportato da alcuni media americani tra cui la Cbs, è stata una divisione della Delta Force, le unità anti-terrorismo e per le missioni ... tg24.sky.it