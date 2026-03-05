L’Iran avrebbe abbattuto un F-15E dell’US Air Force

Mercoledì, un cacciabombardiere F-15E dell’US Air Force impegnato nell’operazione “Epic Fury” è stato colpito e abbattuto dalla difesa aerea iraniana nella regione sud-occidentale dell’Iran. L’incidente si è verificato mentre l’aereo si trovava in volo sopra il territorio iraniano. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sui danni subiti dall’aereo.

Mercoledì, un cacciabombardiere F-15E impegnato nell’operazione “Epic Fury” sarebbe stato abbattuto dalla difesa aerea iraniana nella parte sud-occidentale del Paese. Il CENTCOM (Central Command), il comando militare USA per il Medio Oriente e l’Asia centrale, per il momento non ha confermato la notizia ma diverse fonti OSINT affidabili riferiscono dell’abbattimento, sebbene si parli in via cautelare di un generico “schianto”. La causa dell’incidente, infatti, è ancora sconosciuta, sebbene almeno una fonte l’abbia attribuita alle difese aeree iraniane, con il pilota e l’ufficiale dei sistemi d’arma (WSO – Weapon Systems Operator) che sono stati in grado di eiettarsi con successo sopra l’Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com

