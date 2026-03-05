Gli Stati Uniti hanno abbattuto una nave da guerra iraniana, la IRIS Shahid Sayyad Shirazi, considerata una delle più avanzate e insolite della flotta. La nave è stata colpita, incendiata e infine affondata. L’episodio si è verificato in acque internazionali e ha coinvolto un catamarano militare iraniano di alta tecnologia. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui dettagli dell’operazione.

Una delle navi da guerra più insolite e tecnologicamente avanzate della flotta iraniana, la IRIS Shahid Sayyad Shirazi (FS313-03), colpita, incendiata e successivamente affondata. Lo riferisce il Dipartimento della Difesa statunitense, mentre le immagini dell’attacco — riprese da un aereo da sorveglianza americano — mostrano l’unità gravemente danneggiata e avvolta dal fumo. Colpita e affondata la corvetta iraniana IRIS Shahid Sayyad Shirazi La nave apparteneva alla classe Shahid Soleimani, una serie di corvette catamarano progettate per operazioni di combattimento costiero. La prima unità della classe, la Shahid Soleimani, è entrata in servizio nel 2022 ed è considerata una piattaforma navale particolarmente innovativa per le sue dimensioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

«Colpito, incendiato e affondato», così gli Usa hanno abbattuto uno dei catamarani da guerra più avanzati dell'Iran

Iran, Hegseth conferma: sottomarino Usa ha affondato nave da guerra TeheranGli Stati Uniti hanno affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali colpendola con un siluro.

Iran, caccia Usa abbattuto al confine col Kuwait: colpito da fuoco amicoUn caccia americano F-15 è stato abbattuto vicino al confine tra l’Iran e il Kuwait, e i rottami dell’aereo sono caduti all’interno del territorio...

Due persone sono rimaste ferite dai droni iraniani che hanno colpito la regione di Nakhchivan, in Azerbaigian. Lo hanno riferito le autorità di Baku che hanno annunciato di aver convocato l'ambasciatore iraniano. - facebook.com facebook

L' #Iran afferma di aver colpito una petroliera statunitense nel Golfo Persico, al largo delle coste del Kuwait. I Pasdaran rivendicano il controllo dello Stretto di #Hormuz: le navi statunitensi, israeliane ed europee - annunciano - non potranno transitarvi. x.com