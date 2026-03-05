Incendio in Fipili | auto divorata dalle fiamme si salva l’automobilista Code e rallentamenti

Un incendio ha interessato un'auto sulla Fipili a Pontedera. Le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo, rendendolo irriconoscibile, mentre l’automobilista è riuscito a mettersi in salvo. L’incendio ha causato code e rallentamenti lungo la strada, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Pontedera, 5 marzo 2026 – Paura in Fipili per l'incendio di un'auto. Il mezzo è stato completamente avvolto e divorato dalle fiamme, andando distrutto. Accade nel primo pomeriggio di giovedì 5 marzo. Per l'automobilista c'è stato solo il tempo di uscire dall'auto e allontanarsi. Ha potuto soltanto accostare. L'incendio ha provocato code e rallentamenti. A intervenire, i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. La colonna di fumo era chiaramente visibile nella zona. Non si registrano feriti ma appunto problemi al traffico. A segnalare l'incendio, anche gli utendi del gruppo Facebook I Dannati della Fipili, sempre attivi nel monitoraggio delle code sull'importante arteria di comunicazione.