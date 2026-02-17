Auto divorata dalle fiamme | paura per le due persone a bordo
Un incendio ha distrutto una Audi Q8 sulla strada provinciale Bebiana, vicino a Solopaca, mettendo in fuga due persone a bordo. Le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo, che è stato ridotto in cenere in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma l’auto non si è potuta salvare.
Una Audi Q8 è andata completamente distrutta dal fuoco sulla strada provinciale Bebiana in prossimità dell'abitato di Solopaca. Fortunatamente nessun problema di natura fisica per le due persone a bordo, ma solo spavento nella concitazione di uscire dall'abitacolo. Mentre era in movimento, infatti, la vettura è stato avvolta dal fumo prima, sviluppato dal cofano motore, e poi dal fuoco. Le fiamme hanno di fatto divorato l'auto nonostante l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Telese Terme. I caschi rossi, dopo aver messo in sicurezza l'area, nell'ispezionare la carcassa hanno ipotizzato la probabile causa del disastro: sarebbe stato il malfunzionamento della batteria ad innescare la scintilla e quindi il fuoco.
