Auto divorata dalle fiamme in piazza Milbitz | FOTO

Paura nel cuore di Santa Maria Capua Vetere, nessun ferito. Accertamenti in corso sulle cause del rogo Momenti di tensione e paura nel primo pomeriggio di oggi (25 febbraio) a Santa Maria Capua Vetere, dove un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre transitava in piazza Milbitz. Una densa nube di fumo nero si è alzata in cielo, visibile anche a distanza, richiamando l’attenzione di residenti e commercianti della zona. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe iniziato a bruciare all’improvviso. Nel giro di pochi minuti le fiamme hanno avvolto l’auto, generando preoccupazione tra i passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto e spento l’incendio, evitando che il rogo potesse propagarsi ad altri mezzi in sosta o agli edifici circostanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

