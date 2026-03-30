Attentato Ranucci lo scoop di Giletti | Ecco chi è stato!

Nuovi dettagli sull’attentato avvenuto sotto casa di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, sono stati condivisi da Massimo Giletti durante un collegamento con il Tg3. Giletti ha annunciato di conoscere l’identità di chi è coinvolto nell’episodio e ha anticipato alcuni aspetti che saranno trattati nella puntata di “Lo stato delle cose” programmata per il 30 marzo.

Nuovi sviluppi sull’attentato sotto casa di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report. A rivelarli è Massimo Giletti, intervenuto in collegamento con il Tg3 per anticipare la puntata della trasmissione Lo stato delle cose del 30 marzo. Secondo quanto dichiarato da Giletti, gli autori dell’attacco sarebbero legati alla camorra. Una notizia definita “molto importante e delicata”, emersa proprio nelle ultime ore. L’episodio risale alla notte del 16 ottobre scorso, quando ignoti piazzarono un ordigno sotto l’auto del giornalista, provocando un’esplosione che fece temere il peggio. In un primo momento, le indagini avevano ipotizzato l’uso di esplosivo plastico e la presenza di una Panda nera come mezzo utilizzato dagli attentatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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