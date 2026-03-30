Attentato Ranucci gli investigatori | Ecco chi è stato

Dopo settimane di indagini, gli inquirenti hanno identificato il responsabile dell’attentato contro il giornalista. Gli investigatori hanno ricostruito le modalità dell’attacco, evidenziando come l’autore si fosse avvicinato di notte, studiando la scena prima di agire. Le prove raccolte e le testimonianze hanno portato alla determinazione dell’identità del presunto colpevole, senza ancora rendere pubblici i dettagli completi.

Per settimane è rimasta lì, come una domanda che non ti lascia dormire: chi arriva di notte, studia tutto e poi sparisce nel buio, lasciando solo macerie e terrore? Nell’attentato contro Sigfrido Ranucci c’è un dettaglio che torna, insistente, nei racconti e nelle carte. E adesso quel dettaglio sta prendendo forma. Gli investigatori parlano di una fase che accelera, di riscontri più solidi e di una ricostruzione sempre più nitida. L’attacco risale allo scorso ottobre, a Campo Ascolano, quando davanti all’abitazione del conduttore di Report è esploso un ordigno. Non un “messaggio” qualunque: una bomba vera, capace di fare una strage. La notte dell’esplosione: un boato e poi il silenzio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Aggiornamenti e contenuti dedicati a Attentato Ranucci Massimo Giletti rivela gli autori dell’attentato a Sigfrido Ranucci: “Appartengono alla camorra”Giletti a Lo Stato delle Cose rivela chi avrebbe piazzato l'esplosivo sotto l'auto di Ranucci la notte del 16 ottobre: una cellula camorristica... Leggi anche: Da Gratteri a Ranucci e Rosy Bindi: ecco chi voterà no al referendum Attentato Ranucci, la destra in Consiglio comunale a Pisa boccia le mozioni di solidarietà al giornalistaPolemica nel Consiglio comunale di Pisa, dove i partiti di centrodestra si sono rifiutati di esprimere solidarietà nei confronti del giornalista di...