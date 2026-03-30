Attentato a Ranucci Giletti svela chi c’è dietro e come è stato organizzato

Nella notte del 16 ottobre scorso, un'esplosione ha coinvolto le auto del giornalista e conduttore televisivo, che si trovavano davanti alla sua abitazione a Pomezia. L'attentato ha causato danni alle vetture e coinvolto anche la figlia del professionista. Secondo quanto riferito, l'azione sarebbe stata pianificata e portata a termine dalla camorra. Giletti ha rivelato chi si cela dietro l'episodio e come è stato organizzato.