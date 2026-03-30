Nuove indagini sull’attentato avvenuto sotto casa di Sigfrido Ranucci rivelano che gli autori sono stati individuati e sono collegati alla camorra provenienti dalla Campania. Le forze dell’ordine hanno identificato i responsabili, che si sono mossi da una regione meridionale italiana. La polizia ha comunicato che gli arresti sono stati effettuati e che si tratta di soggetti noti per precedenti legati alla criminalità organizzata.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è la mano della camorra dietro l’attentato sotto casa di Sigfrido Ranucci. Un’ombra pesante, inquietante, che riporta ancora una volta al centro della scena il ruolo della criminalità organizzata quando si colpisce chi fa informazione. La notte del 16 ottobre qualcuno ha piazzato un ordigno sotto l’auto del giornalista, un gesto che non può essere liquidato come un episodio isolato o improvvisato. È un segnale, un’intimidazione chiara, che parla il linguaggio tipico della violenza organizzata. E oggi, alla luce delle nuove rivelazioni, quel messaggio assume contorni ancora più gravi. Altro che ipotesi confuse: non era plastico, non era una Panda nera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Attentato a Ranucci, la svolta shock: autori legati alla camorra arrivati dalla Campania, ecco chi furono

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