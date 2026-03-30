Attentato a Ranucci Giletti | È stata la Camorra sono partiti dalla Campania

Un attentato è stato compiuto davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci. Secondo quanto riferito, l'esplosione sarebbe stata perpetrata da persone provenienti dalla Campania, dove sarebbero tornate dopo aver piazzato la bomba. La polizia sta indagando sugli autori dell’attacco e sui moventi, e al momento non sono state fornite ulteriori informazioni.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Il conduttore de Lo stato delle cose, su Rai 3, parla della pista battuta dagli inquirenti: "Per l'esplosione non è stato usato del plastico" Chi ha piazzato e fatto esplodere la bomba davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci sarebbe partito dalla Campania e lì sarebbe ritornato. Lo annuncia Massimo Giletti in un'anticipazione del suo programma Lo stato delle cose, in onda questa sera su Rai 3. Anche Repubblica riporta che gli inquirenti stanno battendo la pista della criminalità organizzata. "L'esplosivo utilizzato non era plastico, l'automobile non era una Panda nera", spiega Giletti in un breve filmato diffuso sui social del suo programma. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Attentato a Ranucci, Giletti: "È stata la Camorra, sono partiti dalla Campania" Articoli correlati Attentato a Ranucci, la rivelazione di Giletti: “Attentatori dalla Campania, appartengono a camorra”(Adnkronos) – Questa sera a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti promette clamorose rivelazioni sull’attentato dello scorso ottobre al giornalista e... Attentato a Ranucci, la rivelazione di Giletti: “Attentatori dalla Campania, legati a camorra”(Adnkronos) – Questa sera a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti promette clamorose rivelazioni sull’attentato dello scorso ottobre al giornalista e... Massimo Giletti rivela gli autori dell’attentato a Sigfrido Ranucci: “Appartengono alla camorra”Giletti a Lo Stato delle Cose rivela chi avrebbe piazzato l'esplosivo sotto l'auto di Ranucci la notte del 16 ottobre: una cellula camorristica...