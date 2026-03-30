Attentato a Ranucci la rivelazione di Giletti | Attentatori dalla Campania legati a camorra

Questa sera, durante la trasmissione “Lo Stato delle Cose”, il conduttore annuncia di avere nuove informazioni sull’attentato a Ranucci. Secondo quanto riferito, gli attentatori sarebbero originari della Campania e avrebbero legami con la camorra. La puntata si concentra su dettagli che, secondo Giletti, potrebbero svelare aspetti inediti dell’episodio.

(Adnkronos) – Questa sera a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti promette clamorose rivelazioni sull’attentato dello scorso ottobre al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci: "L’esplosivo utilizzato non era plastico, l’automobile non era una Panda nera e sopratutto: gli attentatori sono venuti dalla Campania e appartengono alla Camorra. Altri dettagli, questa sera, 21.20, Rai3", si legge sui social della trasmissione. Non è la prima volta che la pista viene affrontata. Già il 21 novembre scorso l’inviato di Report, Daniele Autieri, e Francescomaria Tuccillo, ex Ad della società Cantieri Navale Vittoria, sono stati sentiti in procura a Roma come persone informate sui fatti nell’ambito dell’inchiesta aperta per l’attentato con un ordigno esploso il 16 ottobre davanti casa del conduttore, che ha distrutto la sua auto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Attentato a Ranucci la rivelazione di...

Attentato a Ranucci, la rivelazione di Giletti: “Attentatori dalla Campania, appartengono a camorra”(Adnkronos) – Questa sera a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti promette clamorose rivelazioni sull’attentato dello scorso ottobre al giornalista e...

Massimo Giletti rivela gli autori dell’attentato a Sigfrido Ranucci: “Appartengono alla camorra”Giletti a Lo Stato delle Cose rivela chi avrebbe piazzato l'esplosivo sotto l'auto di Ranucci la notte del 16 ottobre: una cellula camorristica...

Caos in Rai a poche ore dalla diretta: Giletti mostra le chat “vietate” Ranucci-BocciaIl clima che si respira oggi negli uffici di Viale Mazzini è di estrema incertezza e nervosismo.