Massimo Giletti rivela gli autori dell'attentato a Sigfrido Ranucci | Appartengono alla camorra

Durante la trasmissione televisiva, il conduttore ha dichiarato che gli autori dell’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci sono affiliati alla camorra e provenienti dalla Campania. La notte del 16 ottobre, un ordigno è stato collocato sotto l’auto di Ranucci. L’intervento ha portato alla scoperta di una cellula criminale coinvolta nel gesto, secondo quanto riferito dal conduttore.

Giletti a Lo Stato delle Cose rivela chi avrebbe piazzato l'esplosivo sotto l'auto di Ranucci la notte del 16 ottobre: una cellula camorristica arrivata dalla Campania. Tutti i dettagli nel corso della puntata di lunedì 30 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti e notizie su Massimo Giletti

Massimo Giletti dà dell’ipocrita a Sigfrido Ranucci poi gli fa una proposta: “Confrontati con me in TV”Massimo Giletti ha spiegato perché ha deciso di replicare pubblicamente al contenuto delle chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia.

Sigfrido Ranucci su Massimo Giletti: “Mi attacca perché se parli di me fai ascolti. Rai asservita al Governo”Sigfrido Ranucci ha commentato gli attacchi che sta ricevendo nella stessa azienda in cui lavora da anni: "Noto una forte strumentalizzazione e...

Cosa c’è nelle chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci che Massimo Giletti ha mostrato in TVIl contenuto delle chat presumibilmente intercorse tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia.