Caos in Rai a poche ore dalla diretta | Giletti mostra le chat vietate Ranucci-Boccia

Il caos si è scatenato negli uffici di Viale Mazzini poche ore prima della diretta di Rai3. Massimo Giletti ha mostrato delle chat tra Ranucci e Boccia, vietate finora, creando scompiglio tra i dirigenti. La tensione sale mentre si cerca di capire come gestire la situazione e se la puntata di stasera andrà in onda come previsto.

Il clima che si respira oggi negli uffici di Viale Mazzini è di estrema incertezza e nervosismo. La notizia che ha iniziato a circolare con insistenza nelle ultime ore riguarda la programmazione serale di Rai3 e in particolare la puntata de Lo Stato delle Cose. Il conduttore Massimo Giletti sembra intenzionato a rompere gli indugi su una delle vicende più spinose che hanno coinvolto il servizio pubblico negli ultimi mesi ovvero il rapporto e le comunicazioni private tra il volto di Report Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Fanpage.it la tensione sarebbe arrivata ai livelli di guardia poiché la trasmissione si appresterebbe a rivelare documenti inediti capaci di smentire le precedenti versioni ufficiali fornite dai protagonisti.

