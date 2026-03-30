Il torneo ATP 250 di Marrakech ha preso il via con la vittoria di un tennista europeo all’esordio, segnando una giornata storica per il Marocco. La partita si è giocata sul campo principale, attirando l’attenzione dei tifosi locali presenti sugli spalti. La manifestazione rappresenta un momento di rilievo per il tennis nella regione, con il pubblico che ha assistito a un debutto ricco di emozioni.

Si è alzato il sipario sul tabellone principale dell’ATP 250 di Marrakech. Una prima giornata che i tifosi di casa difficilmente dimenticheranno. Otto anni fa era arrivata l’ultima vittoria di un tennista marocchino nel circuito maggiore, oggi nel giro di poche ore ne sono arrivate addirittura due. Incredibile il successo di Karim Benanni, 18enne e numero 731 della classifica mondiale, che ha superato il decisamente più quotato francese Quentin Halys (n°90). Una vittoria arrivata in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Una giornata storica, perchè, in precedenza il digiuno del Marocco a livello ATP era stato interrotto Taha Baadi, che nel ranking mondiale occupa la posizione numero 587. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Marrakech 2026, Hanfmann vince all’esordio. Giornata storica per il Marocco

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