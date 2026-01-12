Ranking Atp 2026 Sinner e Musetti in Top 5 | giornata storica per Italia

Il ranking ATP 2026 segna una tappa importante per il tennis italiano, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti entrambi tra i primi cinque del mondo. Questa posizione riflette il progresso e la crescita del movimento tennistico nel nostro paese, sottolineando il talento e la costanza dei due giocatori. Una giornata che rimarrà nella storia dello sport italiano, evidenziando la presenza di protagonisti di livello internazionale.

Giornata storica per il tennis italiano che per la prima volta può vantare due giocatori tra i primi cinque al mondo nel ranking Atp contemporaneamente, Jannik Sinner (n°2) e Lorenzo Musetti (n°5). Non era mai successo né prima né dopo il 1973, la data spartiacque che segna l’avvento della classifica computerizzata. Grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, nonostante la sconfitta, Lorenzo Musetti ha infatti scalato due posizioni ed è salito alla numero 5, diventando così il quarto italiano con il miglior best ranking Atp di sempre. Davanti a lui solo Jannik Sinner, primo italiano numero 1 del mondo che ha occupato la vetta della classifica per 66 settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

