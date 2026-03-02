LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 7-5 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica il quinto titolo ATP!

Nel torneo ATP di Santiago, il match tra Darderi e Hanfmann si è concluso con la vittoria dell'azzurro in due set, 7-6 e 7-5. Questo risultato ha permesso all’atleta italiano di conquistare il suo quinto titolo ATP. La partita si è svolta in diretta e ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis, che hanno seguito con attenzione ogni scambio. La cronaca dell’incontro si è conclusa qui.

1:37 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buona notte a tutti! 1:35 Il classe 2002 ha vinto il 35% dei punti in risposta. Il tedesco il 27%. 1:34 Sono 30 i colpi vincenti del numero 81 ATP. 15 per il portacolori del bel paese. 1:33 Il classe 2002 ha vinto l'80% di punti con la prima. Il nativo di Karlsruhe il 71%. 1:32 Quinto titolo nel circuito maggiore per Darderi. Tutti vinti sulla terra rossa. 1:30 Vediamo un po' di dati. L'azzurro rimarrà il numero 21 del ranking ATP. Salirà al 12esimo posto nella Race. 7-6 7-5 Largo il diritto incrociato del teutonico.