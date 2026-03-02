Darderi vince l’Atp Santiago 2026 sconfitto Hanfmann in finale

Luciano Darderi ha vinto il torneo ATP Santiago 2026 in Cile, battendo in finale Hanfmann. Con questa vittoria, il tennista italiano conquista il suo quinto titolo in carriera, tutti ottenuti sulla terra battuta. La finale si è disputata sulla superficie che Darderi preferisce, confermando la sua abilità su questa tipologia di campo.

Luciano Darderi firma all’Atp Santiago 2026, in Cile, il quinto titolo in carriera, tutti sulla terra battuta. Il numero 21 del mondo batte in finale 7-6(6), 7-5 il tedesco Yannick Hanfmann, n. 81 anche se con un best ranking di n. 45 e diventa il giocatore con più trofei Atp sul rosso all’attivo da inizio 2024, uno in più di Carlos Alcaraz. Il successo di Darderi, secondo per partite vinte da inizio 2024 (48, una in meno dell’argentino Francisco Cerundolo) arriva a meno di 24 ore dal trionfo di Flavio Cobolli ad Acapulco. È la quinta volta nell’Era Open che due italiani festeggiano due titoli Atp nella stessa settimana. 0203 – Iran, come... 🔗 Leggi su Lapresse.it

