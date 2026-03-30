Art Bonus in Basilicata | 5 fascicoli del 1861 tornano alla luce

In Basilicata, cinque fascicoli risalenti al 1861 sono stati recuperati grazie a un intervento di restauro storico. L’operazione è stata realizzata presso l’Archivio di Stato di Potenza, coinvolgendo un progetto di tutela e valorizzazione dei documenti antichi. La riqualificazione di questi fascicoli permette di preservare e rendere accessibile parte del patrimonio archivistico locale.

Un intervento di restauro storico ha appena trasformato la gestione della memoria collettiva in Basilicata, segnando un punto di svolta per l’Archivio di Stato di Potenza. Grazie a una donazione dell’Associazione L’Angolo della Memoria di Stigliano, documenti del 1861 su moti insurrezionali sono stati recuperati e resi consultabili nell’ambito del programma Art Bonus. Questa iniziativa rappresenta il primo caso concreto di applicazione del credito d’imposta al 65% nella regione lucana, aprendo nuove vie per la tutela del patrimonio documentario. I fascicoli recuperati riguardano specificamente le azioni armate post-unitarie nell’area di Stigliano, offrendo una finestra unica sulla storia politica locale che era rimasta chiusa a causa del deterioramento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Art Bonus in Basilicata: 5 fascicoli del 1861 tornano alla luce Contenuti utili per approfondire Art Bonus Leggi anche: La Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia a Milano, 'L'Ordinamento sportivo alla luce art. 33 Costituzione' Colosseo, via i sampietrini ottocenteschi: tornano alla luce le antiche geometrieI corridoi che consentivano il deflusso nell’anfiteatro, sul lato sud, sono stati ripavimentati per restituire le geometrie degli antichi ambulacri... Le (in)visibili: a Brescia 47 storie di donne tornano alla luceUn progetto di memoria condivisa per raccontare un lato della storia cittadina rimasto sottotraccia.