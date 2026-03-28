A Milano si è conclusa presso l’NH Machiavelli la prima riunione del 2026 della Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia, la prima in assoluto nel capoluogo lombardo. L’evento ha riguardato l’analisi dell’ordinamento sportivo alla luce dell’articolo 33 della Costituzione.

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Si è chiusa presso l'NH Machiavelli di Milano la prima Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia del 2026, che è anche la prima in assoluto nel capoluogo lombardo. Il titolo è L'ordinamento sportivo dopo l'art. 33 Cost. - il trionfo del merito anche a livello costituzionale. L'introduzione del riferimento al valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme all'art. 33 della Costituzione, che ha segnato un passaggio decisivo ai fini del riconoscimento dell'importanza dello sport sotto il profilo della formazione, della tutela della salute e del suo potenziale inclusivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia a Milano, 'L'Ordinamento sportivo alla luce art. 33 Costituzione'

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