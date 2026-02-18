Le invisibili | a Brescia 47 storie di donne tornano alla luce
A Brescia, 47 storie di donne sono emerse grazie a un progetto di memoria condivisa, nato per far emergere aspetti nascosti della storia cittadina. Mercoledì 18 febbraio, l'iniziativa intitolata Le (in)visibili sarà presentata presso la sede della Scuola Internazionale di Comics di Brescia, situata a Palazzo Materossi.
Un progetto di memoria condivisa per raccontare un lato della storia cittadina rimasto sottotraccia. Mercoledì 18 febbraio, nella sede della Scuola Internazionale di Comics di Brescia di a Palazzo Materossi, sarà presentato Le (in)visibili. Storie di donne a Brescia, un volume che intreccia ricerca storica e arti visive per restituire volto e voce a 47 figure femminili legate alla città. Il lavoro nasce dall’incontro tra i testi della scrittrice e storica Claudia Speziali e le illustrazioni realizzate da docenti e studenti della sede bresciana della Scuola Internazionale di Comics, coordinati dalla direttrice artistica Marta Comini.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
"Storie di Donne", protagoniste le sportive forlivesi: le storie diventeranno uno spettacolo teatraleFino a lunedì 9 febbraio, è possibile partecipare a
Colosseo, via i sampietrini ottocenteschi: tornano alla luce le antiche geometrieIl restauro del Colosseo ha portato alla luce le antiche geometrie nascoste sotto i sampietrini ottocenteschi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Presentazione libro Le invisibili; Le mutilazioni genitali femminili e le donne invisibili (anche) in Italia; Libri / Le (in)visibili: storie di donne a Brescia; GLI INVISIBILI. LA SOLITUDINE DEI GIUSTI.
PRESENTAZIONE LIBRO 'LE (IN)VISIBILI. STORIE DI DONNE A BRESCIA'Mercoledì 18 febbraio alle 17, nella sede della Scuola Internazionale di Comics a palazzo Materossi (corso Matteotti 54), sarà presentato il libro Le (in)visibili. Storie di donne a Brescia. Si tratta ... welfarenetwork.it
Le (in)visibili. Storie di donne a Brescia: 47 ritratti emergono dall’oblioMercoledì 18 febbraio alle 17, a palazzo Materossi, la presentazione del volume che raccoglie i racconti delle vite di protagoniste silenziose e potenti che hanno fatto la storia italiana e bresciana. quibrescia.it
La grande mostra di Palazzo Martinengo “LIBERTY. L’ARTE DELL’ITALIA MODERNA” sta conquistando sempre più l’attenzione dei media nazionali portando la città di Brescia al centro del palcoscenico culturale e artistico italiano. Questo è anche grazie allo facebook
La Pala dei Mercanti, uno dei capolavori del Rinascimento lombardo, dipinta da Vincenzo #Foppa di proprietà della Camera di Commercio di Brescia visibile nella Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia. bresciamusei.com/musei-e-luoghi… x.com