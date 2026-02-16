Colosseo via i sampietrini ottocenteschi | tornano alla luce le antiche geometrie

Il restauro del Colosseo ha portato alla luce le antiche geometrie nascoste sotto i sampietrini ottocenteschi. Questa sezione dell’area meridionale del monumento mostra ora un lastricato di travertino, evidenziato da due file di blocchi quadrati che fino a poco tempo fa erano coperti. Le operazioni di rimozione dei sampietrini hanno svelato dettagli che risalgono all’epoca romana, offrendo uno sguardo più chiaro sulla struttura originale del monumento.

I corridoi che consentivano il deflusso nell'anfiteatro, sul lato sud, sono stati ripavimentati per restituire le geometrie degli antichi ambulacri Un lastricato di travertino, sormontato da due file di blocchi a base quadrata. È così che appare, oggi, l'area meridionale del Colosseo. L'intervento, ormai giunto alle battute finali, ha interessato gli "ambulacri", ovvero i corridoi che anticamente permettevano l'ingresso e l'uscita nell'Anfiteatro Flavio. I lavori, una volta ultimati, consentiranno l'apertura al pubblico di uno spazio che era stato finora interdetto, a causa di antichi crolli e spoliazioni.