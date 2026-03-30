L’attore e ex governatore ha ottenuto un titolo accademico speciale durante una cerimonia presso l’università di Belfast, in Irlanda del Nord. La laurea honoris causa gli è stata conferita in riconoscimento di contributi nel campo dello spettacolo e dell’impegno pubblico. La cerimonia si è svolta di recente e ha visto la partecipazione di studenti, docenti e rappresentanti dell’ateneo.

Arnold Schwarzenegger ha ricevuto una laurea honoris causa all’Ulster University di Belfast, nell’Irlanda del Nord. Un riconoscimento per il contributo dell’attore ed ex politico al servizio pubblico, alla tutela dell’ambiente e alle arti. “Per me questo momento è particolarmente significativo perché 60 anni fa sono venuto a Belfast per la prima volta”, ha detto l’ex culturista 78enne che aveva già visitato la città in occasione di una gara di bodybuilding. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arnold Schwarzenegger riceve la laurea honoris causa all’Ulster University di Belfast

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