Mattarella a Firenze il presidente della Repubblica riceve la laurea honoris causa Diretta

Il presidente della Repubblica è arrivato a Firenze, dove ha ricevuto una laurea honoris causa durante una cerimonia in occasione del 150° anniversario della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze. La visita si svolge nel capoluogo toscano e la cerimonia si è svolta alla presenza di studenti, docenti e autorità locali. La diretta dell’evento è stata trasmessa dalle testate locali.

Firenze, 10 marzo 2026 – Firenze accoglie il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato torna nel capoluogo toscano in occasione del 150° anniversario della Scuola di Scienze Politiche " Cesare Alfieri " dell'Università di Firenze. La cerimonia si svolge al Teatro del Maggio Musicale, dove il presidente riceve la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato. La visita del capo dello Stato prosegue poi all'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea, uno dei principali centri di studio e documentazione dedicati alla storia del Novecento e alla memoria della lotta di Liberazione.