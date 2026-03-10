Mattarella riceve la laurea honoris causa in Scienze politiche I social hanno cambiato comunicazione e politica VIDEO

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto, nel corso della mattinata di oggi, la laurea magistrale honoris causa in “Politica, istituzioni e mercato” conferita dall’Università degli Studi di Firenze. La cerimonia si è svolta al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri. Il riconoscimento è stato consegnato dalla rettrice Alessandra Petrucci come omaggio a una figura “esemplare della cultura istituzionale italiana”, simbolo – si legge nella motivazione – di un modo di interpretare le cariche pubbliche fondato sul rispetto dei valori costituzionali, del dialogo e della competenza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Laurea honoris causa a Mattarella: l’Ateneo di Firenze celebra l’anniversario della Scuola di scienze politicheMattarella riceve a Firenze la laurea honoris causa per i 150 anni della Cesare Alfieri e visita l'Istituto della Resistenza L'articolo .

Laurea honoris causa a Sergio Mattarella: l’Università di Firenze celebra il Capo dello Stato per i 150 anni della Scuola di Scienze politiche Cesare AlfieriL'Università di Firenze conferisce la prestigiosa laurea honoris causa a Sergio Mattarella, celebrando il suo grande servizio pubblico e democratico.

Tutti gli aggiornamenti su Mattarella riceve

Temi più discussi: Una visita speciale a Firenze. Laurea honoris causa al presidente Mattarella; Laurea honoris causa a Mattarella: l'Ateneo di Firenze celebra l'anniversario della Scuola di scienze politiche; Università di Firenze, laurea honoris causa al presidente della Repubblica Mattarella il 10 marzo; Laurea honoris causa al presidente Mattarella per i 150 anni della Cesare Alfieri.

Mattarella riceve la laurea honoris causa: Pretesa di agire al di fuori di organismi sovranazionali. Non permettiamo che si realizzi una regressione a tirannide cesaristaIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto all'Università di Firenze la laurea magistrale Honoris Causa in Politica, Istituzioni e Mercato ... affaritaliani.it

Mattarella, laurea ad honorem a Firenze: Non lasciamo che si realizzi la regressione verso la tirannideA Sergio Mattarella è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato da parte dell'Università di Firenze, nell'ambito ... lapresse.it

la Repubblica. . "La contemporaneità sta imponendo sfide rivoluzionarie nell'ordine internazionale e in quello economico, con evidenti riflessi sugli ambiti istituzionali": così il presidente Sergio Mattarella ricevendo la laurea honoris causa dalla Scuola di Scien - facebook.com facebook

Mattarella riceve la governatrice generale del Canada, “Rapporti eccellenti” dlvr.it/TRK5D4 x.com