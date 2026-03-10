Università Firenze laurea honoris causa a Mattarella
L'Università di Firenze ha conferito una laurea honoris causa a Mattarella. Durante il suo discorso, Mattarella ha parlato della tendenza ad agire al di fuori di organismi sovranazionali. Ha evidenziato la presenza di una pretesa in tal senso e ha sottolineato come questa si manifesti nel contesto attuale. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti e docenti dell'ateneo.
Nel suo discorso, ricevendo la laurea honoris causa all’Università di Firenze, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato i cambiamenti negli equilibri globali “I protagonisti degli scenari globali, con grande e crescente influenza sulla vita quotidiana di singoli e comunità, sono soggetti tecnologici e finanziari. Sovente vi si fondono i due aspetti. Non si tratta di fenomeni completamente nuovi. Nuova è la pretesa di abbattere gli impegni assunti dopo la seconda guerra mondiale per dare ordine ai rapporti internazionali su base di parità tra gli Stati. La pretesa, infatti, è di agire al di fuori delle regole di Stati e di organismi sovranazionali, erodendo la sovranità dei primi e il crescente ruolo positivo dei secondi”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
