Arisa chiarisce | Nessun pregiudizio verso De Martino portami a Sanremo

La cantante ha dichiarato di non avere pregiudizi nei confronti di Stefano De Martino e ha espresso il desiderio di partecipare al prossimo Festival di Sanremo, invitandolo a portarla con sé.

La cantante Arisa ha chiarito la sua posizione riguardo a Stefano De Martino, negando qualsiasi pregiudizio e invitandolo a includerla nel prossimo Festival di Sanremo. La questione nasce da un desiderio espresso dalla stessa artista di vedere una donna, specificamente Elisa, alla direzione artistica dell’evento. L’episodio si colloca nel contesto della successione di Carlo Conti alla guida del più importante festival musicale italiano. Le dichiarazioni sono state rese durante un’intervista rilasciata a Domenico Marocchi, inviato de La Volta Buona. La data di riferimento per questi eventi è il 30 marzo 2026. Nelle settimane precedenti alla conferma ufficiale, la cantante lucana aveva espresso pubblicamente le sue preferenze per la guida del prossimo appuntamento sanremese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arisa chiarisce: “Nessun pregiudizio verso De Martino, portami a Sanremo Articoli correlati Arisa: “De Martino a Sanremo 2027? Sarebbe stato più bello vedere Elisa”Arisa si racconta, con la consueta sincerità, parlando del Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino, ma anche dei suoi progetti futuri e della... Arisa punge De Martino su Sanremo 2027: “Farà bene ma avrei voluto Elisa”Arisa torna a parlare con grande sincerità del legame profondo che la unisce a Festival di Sanremo, definendolo quasi una dimensione familiare da cui... Stefano De Martino, Roberto Sergio conferma la conduzione di Sanremo poi smentisce: “Nessun annuncio”Talvolta basta un secondo di silenzio, una connessione internet traballante o una domanda di troppo per scatenare il panico.