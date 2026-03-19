Arisa ha commentato il possibile coinvolgimento di Stefano De Martino come conduttore a Sanremo 2027, affermando che sarebbe stato preferibile vedere Elisa in quella posizione. La cantante si è aperta parlando del suo percorso artistico e dei progetti in cantiere, sottolineando la sua passione per la musica e condividendo alcuni dettagli sulla sua vita professionale attuale.

Arisa si racconta, con la consueta sincerità, parlando del Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino, ma anche dei suoi progetti futuri e della passione per la musica. Arisa, il commento su Stefano De Martino a Sanremo 2027. Fra i protagonisti di Sanremo 2026, Arisa ha raccontato di essere legatissima al Festival. “A me viene il Mal d’Africa, quando torno da Sanremo – ha confidato la cantante -. Il Festival è casa mia, finisce quel trambusto: è finito e mi sono sentita sola. Quest’anno poi c’era pure qualcosa di ancora più importante, la mia canzone, che ho cantato e che ho scritto”. “Io nella vita canto e faccio cose per la musica – ha aggiunto l’artista -: tutto il resto è attesa, mi fa sentire scomoda ovunque. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arisa: “De Martino a Sanremo 2027? Sarebbe stato più bello vedere Elisa”

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