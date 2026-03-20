Arisa punge De Martino su Sanremo 2027 | Farà bene ma avrei voluto Elisa

Arisa ha commentato pubblicamente la sua opinione su Sanremo 2027, dicendo che crede che De Martino farà bene ma avrebbe preferito che ci fosse Elisa. Ha espresso con sincerità il suo legame con il Festival, descrivendolo come una realtà a cui si sente molto legata e difficile da lasciare. La cantante ha condiviso queste parole durante un'intervista, senza approfondire altri dettagli.

Arisa torna a parlare con grande sincerità del legame profondo che la unisce a Festival di Sanremo, definendolo quasi una dimensione familiare da cui è difficile distaccarsi. Dopo l’esperienza del 2026, l’artista racconta di aver avvertito un forte senso di vuoto al termine della manifestazione, soprattutto perché quest’anno il coinvolgimento emotivo era ancora più intenso grazie a un brano scritto e interpretato personalmente. Parlando del futuro della kermesse, la cantante commenta l’arrivo di Stefano De Martino alla guida dell’edizione 2027, chiarendo di nutrire stima nei suoi confronti e di essere convinta che farà bene. Tuttavia ribadisce che avrebbe trovato più significativa una direzione affidata ad Elisa, ritenendo importante vedere una figura nata artisticamente nella musica assumere un ruolo decisionale così centrale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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