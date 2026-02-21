Stefano De Martino Roberto Sergio conferma la conduzione di Sanremo poi smentisce | Nessun annuncio

Stefano De Martino ha visto la sua partecipazione a Sanremo mettere in discussione a causa di voci contrastanti. Dopo che Roberto Sergio aveva annunciato la sua conferma come conduttore, poi ha smentito, dichiarando che non c’era ancora nulla di deciso. L’incertezza ha alimentato dubbi tra i fan e gli addetti ai lavori, creando confusione sui social. Una semplice comunicazione ufficiale potrebbe chiarire la situazione, ma ancora non si hanno dettagli certi.

Talvolta basta un secondo di silenzio, una connessione internet traballante o una domanda di troppo per scatenare il panico. Questo è quanto sembra sostenere Roberto Sergio, Direttore Generale della Rai, che nelle ultime ore si è ritrovato al centro di un vero e proprio “giallo” legato al futuro del Festival di Sanremo. Quello che poteva apparire come il battesimo ufficiale di Stefano De Martino come conduttore per l’edizione 2027 si è trasformato, nel giro di pochi minuti, in un clamoroso dietrofront. Stefano De Martino a Sanremo, la conferma di Roberto Sergio. Tutto ha avuto inizio durante la puntata de La Pennicanza del 20 febbraio, il programma radiofonico guidato dall’imprevedibile Fiorello.🔗 Leggi su Dilei.it

