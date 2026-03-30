Arezzo-Ascoli 1-2 finale da incubo Amaranto beffati su rigore allo scadere
Nell'incontro tra Arezzo e Ascoli, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria di misura grazie a un rigore conquistato allo scadere. La decisione di assegnare il penalty è arrivata dopo un fallo di Gilli su un giocatore avversario, e l'esecuzione ha deciso la partita poco prima del termine. La gara si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore dell'Ascoli.
Arezzo, 30 marzo 2026 – È un incubo quello che si materializza a tempo di fatto scaduto. Rigore per l’Ascoli per trattenuta di Gilli su Corazza, che realizza il rigore decisivo prima del triplice fischio e sancisce la vittoria dei bianconeri. Campionato riaperto, con i marchigiani ora a -2 anche se con lo scontro diretto ancora a favore del Cavallino. Una mazzata tremenda, alla fine di una sfida equilibrata che l’Arezzo aveva ripreso subito prima dell'intervallo ma si è vista sfuggire quando ormai sembrava finita. Ora occorre reagire subito, soprattutto a livello mentale, per difendere un primato mai così in bilico. Bucchi aveva schierato la formazione tipo, con il solo Iaccarino a sostituire Guccione, recuperato ma in panchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Leggi anche: Corazza gela il Comunale allo scadere: l'Ascoli passa ad Arezzo e torna a -2. Per la B è ancora lunga
Leggi anche: Rigore allo scadere, ma Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio: clamoroso in finale di Coppa d’Africa
Leggi anche: Genoa-Napoli 2-3, fallo su Vergara e rigore allo scadere per il Napoli