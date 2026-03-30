Arezzo-Ascoli 1-2 finale da incubo Amaranto beffati su rigore allo scadere

Nell'incontro tra Arezzo e Ascoli, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria di misura grazie a un rigore conquistato allo scadere. La decisione di assegnare il penalty è arrivata dopo un fallo di Gilli su un giocatore avversario, e l'esecuzione ha deciso la partita poco prima del termine. La gara si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore dell'Ascoli.