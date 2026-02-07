Genoa-Napoli 2-3 fallo su Vergara e rigore allo scadere per il Napoli

Il match tra Genoa e Napoli si è concluso con un 3-2 a favore degli azzurri, ma ha acceso molte polemiche. Sul finale, i tifosi del Genoa hanno protestato vivacemente contro la decisione dell’arbitro di concedere un rigore al Napoli, ritenuto troppo generoso. Prima, c’era stato un fallo su Vergara che ha fatto infuriare i padroni di casa, anche se l’esperto di Dazn Luca Marelli ha commentato che il contatto era molto, molto al limite. La partita si è accesa negli ultimi minuti,

Grandi proteste sul finale di Genoa-Napoli per un presunto rigore su Vergara. L’esperto di Dazn Luca Marelli: “Contatto molto, molto al limite. Il piede del difensore del Genoa non affonda, ma passa sopra al piede di Vergara. È molto difficile richiamare ad un on field review”. Massa viene richiamato e poi ha deciso: “ A seguito di revisione il numero 70 del Genoa commetta fallo sul numero 26 del Napoli, conclusione calcio di rigore” Sul dischetto va Hojlund che non sbaglia!! L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Genoa-Napoli 2-3, fallo su Vergara e rigore allo scadere per il Napoli Approfondimenti su Genoa Napoli Genoa-Napoli, subito rigore per il Genoa assegnato da Massa per fallo di Meret Finisce subito in salita la partita tra Genoa e Napoli. Genoa-Napoli 1-0, al primo minuto rigore per il Genoa assegnato da Massa per fallo di Meret Il Genoa segna già al primo minuto contro il Napoli. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Genoa Napoli Argomenti discussi: Genoa-Napoli, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Conte; Genoa-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39. LIVE Genoa-Napoli 2-3 Serie A 2025/2026: Gol su rigore di HøjlundSerie A 2025/2026, 24a giornata. Cronaca minuto per minuto di Genoa-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it LIVE - Genoa-Napoli: 2-3! Hojlund su calcio di rigore. Azzurri in vantaggioSerie A, Genoa-Napoli, 24° giornata: diretta live, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato, su AreaNapoli.it. areanapoli.it I primi 20 secondi di Genoa-Napoli: Buongiorno stecca il pallone e manda in porta Vitinha; Meret stende l’attaccante genonano e l’arbitro viene richiamato al VAR per fischiare il rigore; Malinovskyi va sul dischetto e segna il gol dell’1-0. Benissimo. facebook Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.