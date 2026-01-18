Rigore allo scadere ma Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio | clamoroso in finale di Coppa d’Africa

Durante la finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal, un episodio particolare ha attirato l’attenzione. Negli ultimi minuti di gioco, con il punteggio ancora in parità, Brahim Diaz ha tentato un rigore con un improbabile pallonetto, che è stato parato dall’ex portiere del Chelsea, Mendy. Un momento che ha segnato un’occasione mancata e suscitato sorpresa tra gli appassionati di calcio.

(Adnkronos) – Clamoroso in finale di Coppa d'Africa. Negli ultimi minuti della partita di oggi, domenica 18 gennaio, tra Marocco e Senegal, sul punteggio ancora fermo sullo 0-0, Brahim Diaz ha sbagliato un calcio di rigore provando a battere Mendy con un improbabile pallonetto, parato dall'ex portiere del Chelsea. Succede tutto al 96' minuto, in pieno recupero, quando un giocatore del Marocco finisce a terra in area dopo un contrasto con un avversario. L'arbitro lascia inizialmente correre, ma viene richiamato dal Var e dopo revisione assegna il calcio di rigore. Seguono proteste roventi dei giocatori del Senegal, con pioggia di ammonizioni e caos allo stadio, tanto che la partita deve essere sospesa per rischio disordini.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Coppa d’Africa, follia nel recupero! Rigore Marocco, il Senegal lascia il campo…Poi Brahim Diaz fallisce il cucchiaio. Clamoroso quanto successo

Durante la partita di Coppa d’Africa, un episodio inatteso ha catturato l’attenzione: il rigore per il Marocco e la conseguente uscita del Senegal dal campo, seguiti dal tentativo fallito di Brahim Diaz su calcio di rigore. Un episodio che ha suscitato sorpresa e discussione, evidenziando come anche le situazioni più prevedibili possano riservare colpi di scena imprevedibili.

Follia in finale di Coppa d’Africa: il Senegal abbandona il campo per un rigore, poi Brahim Diaz shock

Durante la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, si sono verificati eventi imprevedibili negli ultimi minuti di gioco, tra cui l’abbandono del campo da parte del Senegal e un rigore contestato. La partita ha visto anche un episodio sorprendente con Brahim Diaz. Questi momenti hanno reso la sfida memorabile, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio africano.

