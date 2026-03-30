Arcadia | biking life - La ciclovia dell' Arno

È stata annunciata la terza tappa dell'iniziativa organizzata dall'associazione Arcadia Biking Life, che prevede escursioni in bicicletta lungo una ciclovia lungo il fiume Arno. L'evento coinvolge percorsi naturalistici che attraversano diverse zone del territorio e viene condotto da professionisti del settore. La partecipazione è aperta a chi desidera esplorare i paesaggi locali pedalando in modo consapevole.

Terza uscita dell'iniziativa firmata a.s.d. a.p.s. Arcadia biking life che porta a pedalare consapevolmente lungo percorsi naturalistici che attraversano le bellezze del nostro territorio e guidati da professionisti del settore.Questa volta la tratta costeggerà il fiume Arno da Pisa a Vicopisano lungo la Ciclovia dell'Arno, parte del grande progetto regionale di circa 360 km (da Stia a Marina di Pisa) che offre un percorso naturalistico lungo il fiume tra Calcinaia e Pontedera.Il tracciato attraversa la campagna pisana, offrendo scorci caratteristici del paesaggio toscano e, grazie al suo carattere prevalentemente pianeggiante, è adatto a tutti e quindi un ottimo promotore del cicloturismo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Arcadia: biking life - La ciclovia dell'Arno Articoli correlati "La Ciclovia per Tutti": complesso edilizio confiscato concesso al Parco Nazionale dell’AspromonteNei giorni scorsi è stata firmata la convenzione tra il Comune di Santo Stefano in Aspromonte e l’Ente Parco Nazionale Aspromonte per l'utilizzo... Tour in battello lungo l’Arno, dallo Scalo Roncioni fino a Bocca d’Arno e ritornoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Storie dal... Leggi anche: Life Is Life: al Parioli il terzo atto della serie aliena